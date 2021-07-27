Украшения из натуральных камней

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В интернет-магазине «Радуга самоцветов» представлены разнообразные виды украшений и изделий из полудрагоценных и поделочных минералов: агата, аквамарина, аметиста, жемчуга, лазурита, розового кварца и многих других. Всего в каталоге более 10 000 наименований из натуральных камней.
Поставка камня осуществляется из России, Китая, Южной Америки и Африки. Каждый самоцвет имеет особенности цвета, который приобретает разнообразные оттенки от характера освещения и структуры минерала. Широкий выбор изделий позволит каждому найти свой камень.
В нашем интернет-магазине удобная навигация по категориям каталога, а также функциональный фильтр, позволяющий осуществлять подбор украшений по цене, размеру, цвету и другим характеристикам. На сайте также есть алфавитный список всех минералов в разделе "камни".
Многие покупатели ориентируются при подборе камня на астроминералогию. На нашем сайте представлена информация — какие камни считаются наиболее подходящими по знаку Зодиака.
Радуга Самоцветов работает на рынке продаж и производства украшений из камня более 15 лет. Большой опыт позволяет подбирать лучшие камни по доступной цене и создавать изделия собственного производства. Компания анализирует потребности покупателей и модные тренды для изготовления новых украшений. Более 90% всех украшений в каталоге изготавливаются в России.
Заказать изделия из камня можно через сайт, по телефону или в магазине компании, адрес магазина указан в разделе "Контакты". Доставка осуществляется как по территории РФ, так и за рубеж. Сотрудничаем с надежными и проверенными транспортными службами. Оплату заказ можно совершить на сайте по системе эквайринга, оплатить заказ при получении курьеру или банковским переводом на счет компании.
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