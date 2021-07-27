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Украшения из натуральных камней

Браслеты
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Кулоны
Серьги
Сувениры
Браслеты Браслеты
Авторские Авторские
Бусы Бусы
Кольца Кольца
Кулоны Кулоны
Серьги Серьги
Сувениры Сувениры

Браслеты

Браслет из Опала
Арт. 084524
В наличии (2)
Браслет из Опала
-
+
5400 руб.
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Браслет из Соколиного глаза
Арт. 059243
В наличии (1)
Браслет из Соколиного глаза
-
+
3066 руб.
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Браслет из Лабрадора (Мадагаскар)
Арт. 073692
В наличии (2)
Браслет из Лабрадора (Мадагаскар)
-
+
800 руб.
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Браслет из Лабрадора (Мадагаскар)
Арт. 076681
В наличии (6)
Браслет из Лабрадора (Мадагаскар)
-
+
640 руб.
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Браслет из Агата мохового
Арт. 085762
В наличии (2)
Браслет из Агата мохового
-
+
320 руб.
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Браслет Голубой агат (Бразилия)
Арт. 072013
В наличии (4)
Браслет Голубой агат (Бразилия)
-
+
1350 руб.
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Браслет "Будда" из Агата мохового (Индия)
Арт. 078808
В наличии (4)
Браслет "Будда" из Агата мохового (Индия)
-
+
330 руб.
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Браслет "Инь-Янь" из Авантюрина зеленого
Арт. 086523
В наличии (4)
Браслет "Инь-Янь" из Авантюрина зеленого
-
+
340 руб.
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Браслет Шамбала Лазурит 15 бусин (Афганистан)
Арт. 068803
В наличии (48)
Браслет Шамбала Лазурит 15 бусин (Афганистан)
-
+
520 руб.
Купить
Браслет "Крест" из Лавы и Тигрового глаза
Арт. 080205
В наличии (3)
Браслет "Крест" из Лавы и Тигрового глаза
-
+
440 руб.
Купить
Браслет из Розового кварца со вставкой
Арт. 079621
В наличии (4)
Браслет из Розового кварца со вставкой
-
+
330 руб.
Купить
Браслет из камня Лазурит на замке огранка (Афганистан)
Арт. 071151
В наличии (1)
Браслет из камня Лазурит на замке огранка (Афганистан)
-
+
930 руб.
Купить
Браслет "Колибри" из Цоизита (Африка)
Арт. 081823
В наличии (1)
Браслет "Колибри" из Цоизита (Африка)
-
+
420 руб.
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Браслет "Зодиак Скорпион" из Лунного камня
Арт. 083754
В наличии (3)
Браслет "Зодиак Скорпион" из Лунного камня
-
+
800 руб.
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Браслет из Гематита
Арт. 086566
В наличии (6)
Браслет из Гематита
-
+
540 руб.
Купить
Браслет из Яшмы
Арт. 086519
В наличии (3)
Браслет из Яшмы
-
+
480 руб.
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Браслет из камня Обсидиан "Золотой"
Арт. 042740
В наличии (10)
Браслет из камня Обсидиан "Золотой"
-
+
380 руб.
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Браслет из Раухтопаза огранка (Бразилия)
Арт. 081005
В наличии (2)
Браслет из Раухтопаза огранка (Бразилия)
-
+
730 руб.
Купить
Браслет "Бабочка" из Розового кварца
Арт. 085101
В наличии (1)
Браслет "Бабочка" из Розового кварца
-
+
400 руб.
Купить
Браслет из Горного Хрусталя огранка
Арт. 086524
В наличии (4)
Браслет из Горного Хрусталя огранка
-
+
470 руб.
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Браслет из Розового Кварца и Жемчуга белого
Арт. 079458
В наличии (1)
Браслет из Розового Кварца и Жемчуга белого
-
+
580 руб.
Купить
Браслет из Розового Кварца (Мадагаскар)
Арт. 079459
В наличии (2)
Браслет из Розового Кварца (Мадагаскар)
-
+
720 руб.
Купить
Браслет "Зодиак Лев" из Граната
Арт. 083755
В наличии (1)
Браслет "Зодиак Лев" из Граната
-
+
690 руб.
Купить
Браслет из Солнечного камня и Жемчуга (Индия/Китай)
Арт. 079924
В наличии (6)
Браслет из Солнечного камня и Жемчуга (Индия/Китай)
-
+
870 руб.
Купить
Браслет "Зодиак Лев" из Цитрина
Арт. 083745
В наличии (4)
Браслет "Зодиак Лев" из Цитрина
-
+
1000 руб.
Купить
Браслет из Соколиного глаза (Африка)
Арт. 074314
В наличии (1)
Браслет из Соколиного глаза (Африка)
-
+
1360 руб.
Купить
Браслет регулируемый с Жемчугом "Борокко"
Арт. 084001
В наличии (20)
Браслет регулируемый с Жемчугом "Борокко"
-
+
680 руб.
Купить
Браслет из Аметрина
Арт. 086508
В наличии (5)
Браслет из Аметрина
-
+
600 руб.
Купить
Браслет Морганит (Бразилия)
Арт. 065989
В наличии (3)
Браслет Морганит (Бразилия)
-
+
1910 руб.
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Браслет из Кварца клубничного (красный Авантюрин) (Бразилия)
Арт. 081095
В наличии (2)
Браслет из Кварца клубничного (красный Авантюрин) (Бразилия)
-
+
600 руб.
Купить
Все товары

Серьги

Серьги-пусеты из Бирюзы
Арт. 084269
В наличии (21)
Серьги-пусеты из Бирюзы
-
+
1200 руб.
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Серьги-пусеты из Граната
Арт. 081721
В наличии (14)
Серьги-пусеты из Граната
-
+
900 руб.
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Серьги из Лабрадора и Аквамарина
Арт. 084047
В наличии (3)
Серьги из Лабрадора и Аквамарина
-
+
990 руб.
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Серьги из Агата черного
Арт. 084677
В наличии (5)
Серьги из Агата черного
-
+
470 руб.
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Серьги из Агата черного и Гематита
Арт. 084097
В наличии (3)
Серьги из Агата черного и Гематита
-
+
700 руб.
Купить
Серьги из Аквамарина
Арт. 086435
В наличии (7)
Серьги из Аквамарина
-
+
1200 руб.
Купить
Серьги Тигровый глаз огранка (Африка)
Арт. 072755
В наличии (1)
Серьги Тигровый глаз огранка (Африка)
-
+
480 руб.
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Серьги из Агата черого (Бразилия)
Арт. 079210
В наличии (11)
Серьги из Агата черого (Бразилия)
-
+
420 руб.
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Серьги из Аммонита
Арт. 085341
В наличии (1)
Серьги из Аммонита
-
+
990 руб.
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Пусеты Аметист огранка
Арт. 062077
В наличии (1)
Пусеты Аметист огранка
-
+
680 руб.
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Серьги из Ауралита "Канадский Аметист"
Арт. 081214
В наличии (7)
Серьги из Ауралита "Канадский Аметист"
-
+
780 руб.
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Серьги из Майорки
Арт. 081602
В наличии (2)
Серьги из Майорки
-
+
590 руб.
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Серьги из Кварца клубничного
Арт. 086003
В наличии (8)
Серьги из Кварца клубничного
-
+
800 руб.
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Серьги-пусеты из Ларимара
Арт. 084260
В наличии (7)
Серьги-пусеты из Ларимара
-
+
1100 руб.
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Серьги двойные из Кварца клубничного и Граната
Арт. 086013
В наличии (2)
Серьги двойные из Кварца клубничного и Граната
-
+
850 руб.
Купить
Серьги из Горного Хрусталя
Арт. 086018
В наличии (1)
Серьги из Горного Хрусталя
-
+
900 руб.
Купить
Серьги длинные из Аквамарина
Арт. 086033
В наличии (3)
Серьги длинные из Аквамарина
-
+
1040 руб.
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Серьги из Кварца с включением Турмалина (Бразилия)
Арт. 080962
В наличии (4)
Серьги из Кварца с включением Турмалина (Бразилия)
-
+
500 руб.
Купить
Серьги Турмалин тройные (Бразилия)
Арт. 072909
В наличии (7)
Серьги Турмалин тройные (Бразилия)
-
+
1400 руб.
Купить
Серьги из Горного Хрусталя (Бразилия)
Арт. 081213
В наличии (3)
Серьги из Горного Хрусталя (Бразилия)
-
+
800 руб.
Купить
Серьги из Лазурита (Афганистан)
Арт. 081504
В наличии (2)
Серьги из Лазурита (Афганистан)
-
+
750 руб.
Купить
Серьги из Пренита
Арт. 084078
В наличии (7)
Серьги из Пренита
-
+
900 руб.
Купить
Серьги из Цитрина
Арт. 084080
В наличии (3)
Серьги из Цитрина
-
+
700 руб.
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Серьги из Флюорита (Китай)
Арт. 079019
В наличии (1)
Серьги из Флюорита (Китай)
-
+
850 руб.
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Серьги длинные из Граната
Арт. 085439
В наличии (1)
Серьги длинные из Граната
-
+
980 руб.
Купить
Серьги-пусеты Бирюза (Африка)
Арт. 070347
В наличии (3)
Серьги-пусеты Бирюза (Африка)
-
+
1000 руб.
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Серьги на увеличение из Агата серого (Бразилия)
Арт. 079003
В наличии (4)
Серьги на увеличение из Агата серого (Бразилия)
-
+
600 руб.
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Серьги длинные из Лабрадора (Мадагаскар)
Арт. 080134
В наличии (6)
Серьги длинные из Лабрадора (Мадагаскар)
-
+
730 руб.
Купить
Серьги из Пренита с Эпидотом
Арт. 084077
В наличии (3)
Серьги из Пренита с Эпидотом
-
+
900 руб.
Купить
Серьги из Лавы
Арт. 075501
В наличии (7)
Серьги из Лавы
-
+
490 руб.
Купить
Все товары

Камни и Минералы

Галтовка из Агата океанического
Арт. 083420
В наличии (40)
Галтовка из Агата океанического
-
+
150 руб.
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Галтовка из Яшмы песочной
Арт. 085236
В наличии (30)
Галтовка из Яшмы песочной
-
+
100 руб.
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Галтовка Горный Хрусталь (Бразилия)
Арт. 076211
В наличии (60)
Галтовка Горный Хрусталь (Бразилия)
-
+
30 руб.
Купить
Кристалл из Агата мохового
Арт. 084424
В наличии (42)
Кристалл из Агата мохового
-
+
560 руб.
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Срез Окаменелое дерево
Арт. 086803
В наличии (5)
Срез Окаменелое дерево
-
+
1200 руб.
Купить
Срез Окаменелое дерево
Арт. 086800
В наличии (7)
Срез Окаменелое дерево
-
+
700 руб.
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Галтовка из Соколиного глаза
Арт. 085425
В наличии (28)
Галтовка из Соколиного глаза
-
+
180 руб.
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Галтовка из Обсидиана
Арт. 085377
В наличии (28)
Галтовка из Обсидиана
-
+
140 руб.
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Кристалл из Цитрина
Арт. 086804
В наличии (1)
Кристалл из Цитрина
-
+
8180 руб.
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Галтовка из Хризоколлы
Арт. 085399
В наличии (26)
Галтовка из Хризоколлы
-
+
130 руб.
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Галтовка из Агата
Арт. 085410
В наличии (18)
Галтовка из Агата
-
+
80 руб.
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Кристалл из Цитрина
Арт. 086807
В наличии (1)
Кристалл из Цитрина
-
+
10000 руб.
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Галтовка из Родонита
Арт. 083433
В наличии (23)
Галтовка из Родонита
-
+
60 руб.
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Кристалл Содалита с гравировкой "Лунный цикл"
Арт. 083506
В наличии (13)
Кристалл Содалита с гравировкой "Лунный цикл"
-
+
1500 руб.
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Кристалл из Тигрового глаза
Арт. 084423
В наличии (9)
Кристалл из Тигрового глаза
-
+
600 руб.
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Галтовка из Яшмы "Мукаит"
Арт. 085408
В наличии (20)
Галтовка из Яшмы "Мукаит"
-
+
70 руб.
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Галтовка из Содалита
Арт. 085242
В наличии (5)
Галтовка из Содалита
-
+
130 руб.
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Кристалл из Цитрина
Арт. 086805
В наличии (1)
Кристалл из Цитрина
-
+
9270 руб.
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Срез Окаменелое дерево
Арт. 086801
В наличии (6)
Срез Окаменелое дерево
-
+
760 руб.
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Кристалл из Горного Хрусталя
Арт. 065012
В наличии (13)
Кристалл из Горного Хрусталя
-
+
360 руб.
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Кристалл из Горного хрусталя
Арт. 076194
В наличии (12)
Кристалл из Горного хрусталя
-
+
500 руб.
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Галтовка Лазурит (Афганистан)
Арт. 081265
В наличии (33)
Галтовка Лазурит (Афганистан)
-
+
50 руб.
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Срез Окаменелое дерево
Арт. 086799
В наличии (8)
Срез Окаменелое дерево
-
+
600 руб.
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Срез Окаменелое дерево
Арт. 086802
В наличии (6)
Срез Окаменелое дерево
-
+
680 руб.
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Галтовка из Пирита
Арт. 083434
В наличии (1)
Галтовка из Пирита
-
+
100 руб.
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Кристалл из Розового кварца "А"
Арт. 082626
В наличии (15)
Кристалл из Розового кварца "А"
-
+
2400 руб.
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Галтовка из Яшмы песочной
Арт. 085237
В наличии (32)
Галтовка из Яшмы песочной
-
+
150 руб.
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Галтовка из Кварца
Арт. 085418
В наличии (22)
Галтовка из Кварца
-
+
120 руб.
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Галтовка из Раухтопаза
Арт. 083427
В наличии (3)
Галтовка из Раухтопаза
-
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130 руб.
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Галтовка из Жадеита
Арт. 085243
В наличии (40)
Галтовка из Жадеита
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120 руб.
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Энциклопедия камней

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Здравствуйте! Часто заказываю на вашем сайте и очень довольна качеством обслуживания, профессионализмом и внимательностью!
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Здравствуйте! заказывала уже несколько раз, бижутерия очень красивая, доставляют в срок и отзванивают оперативно. Сайт не очень удобен. Иногда я нахожу что-то интересное в разделе "новинки", но потом безрезультатно ищу это в разделе "серьги", например. Но я уже приучила себя выписывать артикулы.
Но еще раз подчеркиваю, бижутерия очень красивая, я отвезла кое-что в подарок иностранкам, они были в диком восторге! так что большое спасибо.
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Ассортимент украшений из камня

 

В интернет-магазине «Радуга самоцветов» представлены разнообразные виды украшений и изделий из полудрагоценных и поделочных минералов: агата, аквамарина, аметиста, жемчуга, лазурита, розового кварца и многих других. Всего в каталоге более 10 000 наименований из натуральных камней.

Поставка камня осуществляется из России, Китая, Южной Америки и Африки. Каждый самоцвет имеет особенности цвета, который приобретает разнообразные оттенки от характера освещения и структуры минерала. Широкий выбор изделий позволит каждому найти свой камень.

  • Браслеты 
  • Авторские украшения 
  • Бусы 
  • Кольца 
  • Кулоны 
  • Сувениры 
  • Бусины для рукоделия 

Как выбрать украшение с натуральными камнями

 

В нашем интернет-магазине удобная навигация по категориям каталога, а также функциональный фильтр, позволяющий осуществлять подбор украшений по цене, размеру, цвету и другим характеристикам. На сайте также есть алфавитный список всех минералов в разделе "камни".

Многие покупатели ориентируются при подборе камня на астроминералогию. На нашем сайте представлена информация — какие камни считаются наиболее подходящими по знаку Зодиака.

Почему стоит покупать украшения у нас?

 

Радуга Самоцветов работает на рынке продаж и производства украшений из камня более 15 лет. Большой опыт позволяет подбирать лучшие камни по доступной цене и создавать изделия собственного производства. Компания анализирует потребности покупателей и модные тренды для изготовления новых украшений. Более 90% всех украшений в каталоге изготавливаются в России.

Преимущества интернет-магазина:
  • широкий ассортимент — более 10 тысяч наименований в наличии; 
  • индивидуальный подход к каждому покупателю; 
  • продажа оптом и в розницу; 
  • собственное производство украшений из камня; 
  • подбор камня по знаку Зодиака; 
  • сертификаты подлинности камней от гем-центра МГУ; 

Как купить украшения?

 

Заказать изделия из камня можно через сайт, по телефону или в магазине компании, адрес магазина указан в разделе "Контакты". Доставка осуществляется как по территории РФ, так и за рубеж. Сотрудничаем с надежными и проверенными транспортными службами. Оплату заказ можно совершить на сайте по системе эквайринга, оплатить заказ при получении курьеру или банковским переводом на счет компании.

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