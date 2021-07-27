Украшения из натуральных камней

Ассортимент украшений из камня

В интернет-магазине «Радуга самоцветов» представлены разнообразные виды украшений и изделий из полудрагоценных и поделочных минералов: агата, аквамарина, аметиста, жемчуга, лазурита, розового кварца и многих других. Всего в каталоге более 10 000 наименований из натуральных камней.

Поставка камня осуществляется из России, Китая, Южной Америки и Африки. Каждый самоцвет имеет особенности цвета, который приобретает разнообразные оттенки от характера освещения и структуры минерала. Широкий выбор изделий позволит каждому найти свой камень.